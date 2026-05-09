A San Donato, il sogno di avere uno stadio dedicato si è chiuso con un bonifico di 74mila euro, destinato al Municipio. Si tratta della somma rimborsata dopo che il progetto di ospitare il Milan in quella zona non si è concretizzato. La somma rappresenta la parte finale di un iter che durava circa due anni, durante i quali si era parlato di un possibile impianto sportivo.

Un bonifico da 74mila euro che arriverà in questi giorni. È quello che resta dei sogni di gloria a San Donato, che per circa due anni si è immaginata come nuova casa del Milan. La cifra - la richiesta era arrivata il mese scorso - verrà depositata sul conto del Comune da parte della società rossonera come rimborso per le spese “tecniche“ sostenute dall’ente per l’istruttoria legata al progetto del club di costruire un nuovo impianto da 70mila posti sull’area San Francesco, acquistata dal Milan (tramite l’acquisizione di SportLifeCity) con un investimento di circa 40 milioni di euro. Soldi che il club di proprietà del fondo americano RedBird e guidato da Gerry Cardinale mise sul piatto per presentare poi il mega progetto di un nuovo distretto dello sport e dell’intrattenimento alle porte di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Niente stadio a San Donato. Rimborsato il Municipio. Dal Diavolo 74mila euro

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

San Donato, addio stadio: spunta il palazzetto. Il rilancio dell’area San Francesco con un impianto per il basket di Serie ASan Donato (Milano) – La San Donato orfana dello stadio del Milan potrebbe ospitare, un domani, un palazzetto per la pallacanestro, da 15-18mila...

Sala blinda l’accordo su San Siro: «Meglio uno stadio nuovo a Milano che vedere Inter e Milan a San Donato. Sul prezzo…»di Alberto PetrosilliSala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della polemica relativa allo stadio di San Siro: le sue dichiarazioni sul prezzo e...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Niente stadio a San Donato. Rimborsato il Municipio. Dal Diavolo 74mila euro.

Niente stadio a San Donato. Rimborsato il Municipio. Dal Diavolo 74mila euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Il Milan risarcirà il Comune di San Donato per l’iter legato allo stadioAl Comune di San Donato arriverà un bonifico di 74mila euro dal Milan. Che si prepara a rimborsare l’ente per il complesso iter legato all’istruttoria del progetto stadio presentato dal club per l’are ... ilcittadino.it