Dal San Donato ai palchi rap | la nuova vita di Paolo Rotelli
Da un ruolo di manager nel settore sanitario a quello di rapper, questa è la storia di una persona che ha deciso di cambiare completamente percorso. Dopo aver lavorato in ambito ospedaliero, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, scegliendo il genere rap come nuovo modo di esprimersi. La sua trasformazione ha portato alla creazione di brani che riflettono questa nuova passione, portandolo sui palchi di un panorama musicale diverso da quello professionale precedente.
? Cosa scoprirai Come può un manager ospedaliero trasformarsi in un rapper francese?. Perché ha scelto proprio il genere rap per reinventarsi?. Quali rischi corre la sua reputazione abbandonando il gruppo San Donato?. Cosa significa questo salto sociale per chi ha già tutto?.? In Breve Nuovo pseudonimo artistico scelto per la carriera musicale in Francia: Tractopelle Musik.. Cambio estetico radicale con look composto da canottiere, cappellini e gioielli.. Rottura degli schemi sociali tra management ospedaliero e scene rap francesi.. Il presidente del Gruppo San Donato, Paolo Rotelli, ha intrapreso una carriera musicale in Francia adottando lo pseudonimo di Tractopelle Musik.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Dagli ospedali al rap, la strana metamorfosi di Paolo Rotelli: «Missione compiuta con il Gruppo San Donato. Ora lascio e vado in Francia»
Leggi anche: Paolo Rotelli lascia il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia, la nuova vita come Tractopelle Musik
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Civil week 2026: dal 7 al 10 maggio, quattro giorni all'insegna della condivisione; Strade sbarrate e chiodi sull'asfalto: assalto da film nel magazzino a San Donato; Più sicurezza e controlli a San Donato; Commando armato assalta nella notte una ditta di pelletteria a San Donato: ingente il bottino VIDEO.
Cardiochirurgia pediatrica di Palermo: l’Arnas Civico si rende autonomo dal San DonatoEntro il termine previsto dal contratto, il 28 febbraio scorso, non è stata esercitata l'opzione di rinnovo della collaborazione. insanitas.it
San Donato Tavarnelle roccioso. Ma il Prato alla fine la spuntaPRATO (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Cesari (dal 75’ Limberti), Greselin (dal 63’ Andreoli), Fiorini, Lattarulo, Zanon (dal 68’ D’Orsi ... lanazione.it
Pazienti e personale sanitario è stato fatto uscire in sicurezza dal terzo e quarto piano dell'ospedale del Gruppo San Donato - facebook.com facebook