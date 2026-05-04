Dal San Donato ai palchi rap | la nuova vita di Paolo Rotelli

Da un ruolo di manager nel settore sanitario a quello di rapper, questa è la storia di una persona che ha deciso di cambiare completamente percorso. Dopo aver lavorato in ambito ospedaliero, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, scegliendo il genere rap come nuovo modo di esprimersi. La sua trasformazione ha portato alla creazione di brani che riflettono questa nuova passione, portandolo sui palchi di un panorama musicale diverso da quello professionale precedente.