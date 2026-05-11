Il miraggio dei Fab Four si scontra con la realtà | Conte ha perso la pazienza Sarà smantellamento?
Il sogno di un centrocampo potente per il Napoli si è infranto, lasciando spazio a dubbi e incertezze. La squadra aveva puntato su un reparto che avrebbe dovuto fare la differenza, ma le cose non sono andate come previsto. Intanto, il tecnico ha deciso di cambiare rotta, manifestando chiaramente la sua insoddisfazione. La situazione ha portato a riflettere sulla possibilità di un intervento radicale.
Doveva essere il centrocampo più dominante della Serie A, si è trasformato in un equivoco che ha rallentato il Napoli. Tra infortuni a catena e incompatibilità di fondo, il super-quartetto è destinato a sciogliersi. Sulla carta, l’idea di schierare contemporaneamente Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay faceva stropicciare gli occhi. Un mix potenzialmente illegale di geometrie, strappi fisici, inserimenti letali e visione di gioco di livello mondiale. La realtà del prato verde, però, si è rivelata profondamente diversa. I “Fab Four” non hanno ripagato le altissime aspettative, trasformandosi presto in un rompicapo tattico che ha finito per spazientire Antonio Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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