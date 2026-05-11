Il miraggio dei Fab Four si scontra con la realtà | Conte ha perso la pazienza Sarà smantellamento?

Il sogno di un centrocampo potente per il Napoli si è infranto, lasciando spazio a dubbi e incertezze. La squadra aveva puntato su un reparto che avrebbe dovuto fare la differenza, ma le cose non sono andate come previsto. Intanto, il tecnico ha deciso di cambiare rotta, manifestando chiaramente la sua insoddisfazione. La situazione ha portato a riflettere sulla possibilità di un intervento radicale.

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