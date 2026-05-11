Il miraggio dei Fab Four si scontra con la realtà | Conte ha perso la pazienza Sarà smantellamento?

Da ilnapolista.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sogno di un centrocampo potente per il Napoli si è infranto, lasciando spazio a dubbi e incertezze. La squadra aveva puntato su un reparto che avrebbe dovuto fare la differenza, ma le cose non sono andate come previsto. Intanto, il tecnico ha deciso di cambiare rotta, manifestando chiaramente la sua insoddisfazione. La situazione ha portato a riflettere sulla possibilità di un intervento radicale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Doveva essere il centrocampo più dominante della Serie A, si è trasformato in un equivoco che ha rallentato il Napoli. Tra infortuni a catena e incompatibilità di fondo, il super-quartetto è destinato a sciogliersi. Sulla carta, l’idea di schierare contemporaneamente Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay faceva stropicciare gli occhi. Un mix potenzialmente illegale di geometrie, strappi fisici, inserimenti letali e visione di gioco di livello mondiale. La realtà del prato verde, però, si è rivelata profondamente diversa. I “Fab Four” non hanno ripagato le altissime aspettative, trasformandosi presto in un rompicapo tattico che ha finito per spazientire Antonio Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il miraggio dei fab four si scontra con la realt224 conte ha perso la pazienza sar224 smantellamento
© Ilnapolista.it - Il miraggio dei Fab Four si scontra con la realtà: Conte ha perso la pazienza. Sarà smantellamento?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Repubblica: “Stop per Lobotka, niente Torino. Conte ha perso tutti i Fab Four”

Descalzi, l’energia e il ritorno alla realtà. Quando l’ideologia si scontra con la guerraC’è una frase, nelle parole di Claudio Descalzi, che più di ogni altra rivela la natura del momento europeo: non conta più il prezzo, contano i...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web