Industria incubo cassa integrazione | oltre duemila lavoratori in bilico

Oltre duemila lavoratori sono attualmente in cassa integrazione nella provincia di Arezzo, coinvolgendo settori come siderurgia, accessori moda, nautica e automotive. La situazione si riflette in un quadro regionale che mostra un calo della produzione industriale e un aumento delle sospensioni lavorative. Le aziende hanno adottato questa misura per fronteggiare la diminuzione degli ordini e le difficoltà di mercato.

Arezzo, 6 luglio 2026 – Duemila in cassa integrazione. È la fotografia della provincia aretina nello scacchiere regionale dal quale emerge un quadro preoccupante per il manifatturiero (siderurgia, accessori moda, nautica e automotive). È l’ allarme lanciato dai sindacati pronti alla mobilitazione. I dati. I numeri descrivono il contesto: la Toscana conferma circa 310mila addetti nell’industria, ma perde 2mila occupati rispetto al 2024. Il peso dell’industria sul Pil regionale è sceso al 19,2%, il livello più basso degli ultimi venticinque anni. Un dato che evidenzia il progressivo arretramento del comparto manifatturiero e, per i sindacati, rende ancora più urgente l’adozione di misure straordinarie a sostegno del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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