Nel distretto del Cuoio toscano, più di 800 lavoratori sono in cassa integrazione, segnando una crisi senza precedenti. La situazione riguarda diverse aziende della zona, con un forte impatto occupazionale. La regione monitora la situazione, che coinvolge principalmente aziende del settore calzaturiero e conciario. La percentuale di occupati in cassa integrazione rappresenta una parte significativa della forza lavoro locale. La crisi ha portato a una riduzione delle attività produttive e delle commesse.

Il distretto del Cuoio toscano torna al centro dell’allarme economico regionale. Tra Santa Croce sull’Arno, San Miniato e Castelfranco di Sotto, sono 101 le aziende artigiane finite in cassa integrazione negli ultimi mesi, coinvolgendo complessivamente 819 lavoratori secondo i dati della Commissione Bilaterale Provinciale Fsba di Pisa. A pesare sul comparto sono soprattutto il rallentamento del mercato del lusso internazionale, il forte calo degli ordini e la crescente dipendenza delle piccole imprese locali dai grandi marchi globali della moda. Una situazione che sta mettendo sotto pressione uno dei distretti manifatturieri più importanti d’Europa, storico motore economico della Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Comprensorio del Cuoio, crisi senza precedenti: oltre 800 lavoratori in cassa integrazione

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