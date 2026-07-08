Il primo ministro indiano e il presidente indonesiano hanno visitato il tempio di Prambanan, sito Unesco sull’isola di Giava, mercoledì. La visita è stata finalizzata a rafforzare la cooperazione culturale tra i due paesi. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle attività svolte durante l’evento.

Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente indonesiano Prabowo Subianto hanno visitato mercoledì il tempio di Prambanan – sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco – sull’isola di Giava, per sottolineare la cooperazione culturale. La visita alla storica città indonesiana di Yogyakarta rientra nella missione di Stato di tre giorni di Modi nel Paese che è la maggiore economia del Sud-est asiatico e mira a rimarcare i legami storici e culturali di lunga data tra le due nazioni. Prambanan è un sito Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e il più grande complesso templare indù dell’Indonesia. Il sito riflette secoli di scambi culturali tra l’Asia meridionale e quella sud-orientale ed è divenuto un importante simbolo dei legami storici tra Indonesia e India. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indonesia, Modi con Prabowo visitano il tempio di Prambanan: le immagini del meraviglioso sito Unesco

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PM Modi, Prabowo Visit Prambanan Temple, Inaugurate Restoration Project | CVR ENGLISH

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