Indonesia folla immensa alla marcia del 1° maggio | in piazza anche il presidente Prabowo Subianto

A Giacarta, capitale dell’Indonesia, migliaia di lavoratori hanno preso parte alla marcia del 1° maggio, giornata dedicata alle celebrazioni dei lavoratori. Tra i partecipanti si è trovato anche il presidente, che si è unito alla manifestazione. La manifestazione si è svolta nella piazza principale della città, attirando un grande pubblico e attirando l’attenzione sui diritti e le questioni dei lavoratori nel paese.

Migliaia di lavoratori hanno partecipato alla marcia del 1° maggio a Giacarta, capitale dell’Indonesia. In piazza, acclamato dalla folla, anche il presidente indonesiano Prabowo Subianto. I sindacati hanno chiesto al governo di eliminare le norme sull’outsourcing, aumentare il salario minimo e fornire protezione ai lavoratori domestici e ai lavoratori migranti all’estero. Lucca: in fiamme 800 ettari su monte Faeta, circa 3mila evacuati. Le immagini dei vigili del fuoco New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, folla immensa alla marcia del 1° maggio: in piazza anche il presidente Prabowo Subianto Notizie correlate Indonesia, grande cerimonia con il presidente Prabowo per l'arrivo delle salme dei caschi blu uccisi in LibanoHome > Esteri > Indonesia, grande cerimonia con il presidente Prabowo per l'arrivo delle salme dei caschi blu uccisi in Libano Sono rientrati a... Indonesia signs security treaty with Australia, Prabowo saysJAKARTA, Feb 6 (Reuters) - Indonesia and Australia signed a security treaty on Friday, President Prabowo Subianto said after a meeting with... Contenuti utili per approfondire Indonesia, folla immensa alla marcia del 1° maggio: in piazza anche il presidente Prabowo Subianto(LaPresse) Migliaia di lavoratori hanno partecipato alla marcia del 1° maggio a Giacarta, capitale dell'Indonesia. In piazza, acclamato dalla ... stream24.ilsole24ore.com Fra Trump e Putin: l’equilibrismo dell'IndonesiaJakarta era pronta a contribuire al piano di pace per Gaza promosso da Trump, ma la guerra con l’Iran, con la chiusura di fatto dello stretto di Hormuz, mettono sotto pressione l'energia e la valuta d ... ilfoglio.it