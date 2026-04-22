Dopo il caso Phica un nuovo sito porno con immagini di donne e minori | le stanze invisibili della violenza maschile

Dopo il caso Phica, emerge un nuovo sito internet che diffonde immagini pornografiche rubate, raffiguranti donne e minori ignari di essere ripresi. Le immagini vengono carpite senza consenso e pubblicate online, spesso all’interno di “stanze invisibili” accessibili a utenti di tutto il mondo. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili e bloccare la diffusione di questi contenuti illegali.

Una nuovo sito con immagini pornografiche rubate. Donne e minori ignari di tutto, colti in pose intime date in pasto agli utenti di internet. Era già accaduto con piattaforme come “ Phica ”, “ Mia Moglie ”, “ Cum Tribute Italia ”, “ Ragazze VIP italiane ”. Sono solo alcuni dei siti illegali, fondati sulla violazione della privacy, balzati agli onori della cronaca nel 2025. Alcuni sono stati chiusi ma ne aprono di nuovi. Come la nuova piattaforma scoperta da Fanpage. La testata online non ne rivela il nome, per evitare pubblicità ed emulazione. Ma alcune caratteristiche la rendono particolarmente insidiosa: non ci sono cataloghi fissi, bensì stanze virtuali che spariscono dopo circa dieci minuti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo il caso Phica, un nuovo sito porno con immagini di donne e minori: le “stanze invisibili” della violenza maschile Notizie correlate Il caso Phica non è finito, un nuovo sito pubblica foto di donne senza consenso: nelle stanze di Slut RoomAbbiamo scoperto un nuovo sito dove vengono pubblicate foto intime di donne senza consenso. Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il caso Phica non è finito, un nuovo sito pubblica foto di donne senza consenso: nelle stanze di Slut Room; Caso Pelicot: a due anni della chiusura torna Coco, la chat usata dal marito per reclutare gli stupratori. Il caso Phica non è finito, un nuovo sito pubblica foto di donne senza consenso: nelle stanze di Slut RoomAbbiamo scoperto un nuovo sito dove vengono pubblicate foto intime di donne senza consenso. Ci abbiamo passato un mese. Qui le vittime vengono trasformate in oggetti da commentare e umiliare. I loro d ... fanpage.it Siti sessisti, donne milanesi contro il sito Phica: si allunga l'elenco delle denunce per diffamazione e violazione della privacySi allunga l’elenco delle denunce contro il sito sessista Phica.eu, oscurato dalla Polizia postale l’11 settembre. Dopo le prime ... msn.com CAMILA GIORGI: IL RITORNO È UFFICIALE! Dopo la splendida notizia della dolce attesa, l'ex numero 26 del mondo ha confermato via social che il suo viaggio nel circuito WTA non è affatto finito. Il 2027 segnerà il rientro di una delle giocatrici più talen - facebook.com facebook #Buffon dopo il fallimento dell'Italia: "È come un nonno da proteggere. E senza #Totti o #Baggio..." x.com