Dopo l’interrogatorio, è stato iscritto nel registro degli indagati anche un uomo coinvolto nel caso di Garlasco. La decisione arriva a seguito delle nuove verifiche avviate dalla Procura di Pavia, che da mesi approfondiscono dettagli emersi nelle indagini riaperte. La persona ascoltata è stata formalmente coinvolta nel procedimento penale, senza ulteriori dettagli sulle accuse. La vicenda resta sotto attenta osservazione da parte delle autorità.

Da mesi il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione pubblica grazie alla riapertura delle indagini e ai nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, gli investigatori stanno riesaminando atti, testimonianze e verbali dell’inchiesta originaria nel tentativo di chiarire ogni possibile elemento rimasto in ombra. Nel corso di questa nuova fase investigativa, gli inquirenti hanno concentrato l’attenzione anche sul ruolo di alcune persone che parteciparono alle indagini del 2007. Oltre agli approfondimenti sull’attuale posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e oggi nuovamente indagato, la Procura sta verificando la correttezza di alcune attività investigative svolte all’epoca del delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Indagato anche lui”. Garlasco, la decisione dopo l’interrogatorio di Andrea Sempio

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Possibile svolta caso Garlasco, interrogato Andrea Sempio

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