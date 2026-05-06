Garlasco Andrea Sempio lascia la procura di Pavia dopo circa 4 ore Terminato anche l’interrogatorio di Marco Poggi

Andrea Sempio, coinvolto nell'indagine sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo circa quattro ore, al termine di un interrogatorio durato lo stesso tempo. Nel corso della giornata si è concluso anche l’interrogatorio di Marco Poggi, che era stato chiamato a rispondere alle domande delle autorità. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle eventuali novità emerse durante le verifiche.

Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi 4 ore. Il 39enne è uscito in auto senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti presenti. I suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, avevano annunciato l’intenzione di non rispondere alle domande dei pm che l’hanno convocato, in attesa di poter esaminare l’intero fascicolo delle accuse a suo carico e preparare una difesa completa. Sempio continua a negare ogni coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando la pena di 16 anni confermata dalla Cassazione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio in Procura a Pavia: negli stessi uffici anche Marco Poggi, sentito come testimone Garlasco, in corso interrogatorio Marco Poggi. Sempio in procura a Pavia, ma non risponderàSempio atteso a Pavia per l’interrogatorio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio: evitare le domande o accettare il rischio; Vita in diretta 2025/26 - Garlasco. Andrea Sempio era ossessionato da una ragazza - 04/05/2026 - Video; Garlasco, Andrea Sempio arrivato in procura a Pavia, non parlerà ai pm. Garlasco, Andrea Sempio lascia dopo quasi 4 ore la Procura di PaviaAndrea Sempio si trova da qualche minuto negli uffici della procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul ... ansa.it Garlasco, Sempio lascia dopo quasi 4 ore la Procura di Pavia(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Dopo quasi quattro ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. Il 39enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è uscito in auto, accompagnato dai suoi avvocati, sen ... tuttosport.com Oggi in Procura a Pavia Andrea #Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco #Poggi @max_viggiani x.com Radio1 Rai. . #Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. L’in - facebook.com facebook