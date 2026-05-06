Garlasco Marco Poggi ai pm nell' interrogatorio | Andrea Sempio non è colpevole mai visti con lui i video intimi di Chiara

Durante un interrogatorio, un uomo ha dichiarato che una persona chiamata Andrea Sempio non è colpevole e ha negato di aver mai visto con lui i video intimi di una donna. La testimonianza si è concentrata sulla questione del DNA, con l’interrogato che ha risposto alle domande degli inquirenti riguardo alla provenienza dei campioni genetici. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso nella città di Garlasco.