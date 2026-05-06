Garlasco Marco Poggi ai pm nell' interrogatorio | Andrea Sempio non è colpevole mai visti con lui i video intimi di Chiara
Durante un interrogatorio, un uomo ha dichiarato che una persona chiamata Andrea Sempio non è colpevole e ha negato di aver mai visto con lui i video intimi di una donna. La testimonianza si è concentrata sulla questione del DNA, con l’interrogato che ha risposto alle domande degli inquirenti riguardo alla provenienza dei campioni genetici. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso nella città di Garlasco.
Nella sua testimonianza, rispondendo alle domande degli inquirenti circa la riconducibilità del Dna di Sempio trovato sotto le unghie della vittima, Marco Poggi ha affermato di non credere alla colpevolezza dell'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta del caso Garlasco "Andrea Sempio non.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Speciale Garlasco: i Segreti di Marco Poggi e Andrea Sempio sul PC di Chiara
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Aggiornamenti e dibattiti
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