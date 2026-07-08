I pannelli dedicati alle donne di Carrara resistenti sono stati inaugurati ieri mattina nel centro della città. Ricordano il loro coraggio nel 7 luglio 1944, quando si opposero pacificamente alle direttive nazifasciste. La memoria di quegli eventi è ora visibile attraverso le installazioni, che si trovano in luoghi legati alla rivolta. La cerimonia ha celebrato il ruolo delle donne nella storia locale e ha reso indelebile il loro contributo.

La memoria prende forma nel cuore di Carrara. Inaugurati ieri mattina i due pannelli dedicati al coraggio delle donne carraresi che il 7 luglio 1944 si opposero pacificamente alle direttive nazifasciste, diventando protagoniste di una delle pagine più significative della storia cittadina. Sono state collocate nei luoghi simbolo di quella vicenda: in piazza delle Erbe, di fronte al murales di Francesca Rolla, e nella vicina via VII Luglio, dove le donne si fermarono compatte per manifestare contro l’ordine di sfollamento delle autorità nazifasciste. La cerimonia ha anticipato il consiglio solenne dedicato alla ricorrenza. L’iniziativa nasce da un’idea dell’Istituto storico della Resistenza Apuana, realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Carrara e dell’Anpi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Incisa’ nei luoghi della rivolta. La memoria diventa indelebile

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