Ritratto di una città in pezzi - Camminata audioguidata nei luoghi della memoria

In occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione, l'Aned, in collaborazione con il Comune di Pordenone e il Festival Invisibles Cities, organizza una camminata audioguidata che attraversa i luoghi della memoria della città. L'iniziativa mira a far conoscere i luoghi storici e simbolici legati agli eventi della Liberazione attraverso un percorso guidato. La passeggiata si svolge lungo itinerari urbani che raccontano aspetti della storia locale collegati a quel periodo.

In occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) organizza in collaborazione con il Comune di Pordenone ed il Festival Invisibles Cities la camminata audioguidata attraverso i luoghi della città di Pordenone.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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