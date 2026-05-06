Memoria 610 studenti in viaggio nei luoghi della deportazione nazifascista

Domani, giovedì 7 maggio, prende il via il Viaggio della Memoria, un’iniziativa rivolta a 610 studenti che visiteranno i luoghi della deportazione nazifascista. L’evento fa parte del progetto “La memoria ha un futuro di pace”, inserito nel programma Le Chiavi della Città promosso dal Comune di Firenze. Gli studenti parteciperanno a un percorso di visite guidate in luoghi storici legati a quel periodo.

Parte domani, giovedì 7 maggio, il Viaggio della Memoria promosso nell’ambito del progetto “La memoria ha un futuro di pace”, inserito nel programma Le Chiavi della Città del Comune di Firenze. L’iniziativa ha coinvolto 28 classi e un totale di 610 studentesse e studenti delle scuole fiorentine.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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