Incidenti | auto contro un muro nell' aretino 51enne in gravi condizioni

Un'auto è finita contro un muro nella tarda serata di martedì a Mezzavia, nel comune di Cortona. Nell'incidente, un uomo di 51 anni è rimasto in condizioni gravi. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Incidente stradale nella tarda serata di martedì 7 luglio a Mezzavia, nel comune di Cortona ( Arezzo), dove un'autovettura è finita contro un muro per cause ancora in corso di accertamento. L'allarme è scattato intorno alle ore 22, con l'immediato intervento del personale del 118 che, valutata la gravità della situazione, ha richiesto l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso 2. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i volontari della Misericordia di Cortona, l'automedica della Valdichiana, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona e i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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