Un’auto è finita contro un muro a Mezzavia, intorno alle 22. Un uomo di 51 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, l’elisoccorso Pegaso 2, la Misericordia di Cortona e un’automedica. La vettura si è schiantata in località Mezzavia, causando l’intervento di soccorsi e il trasporto dell’automobilista in condizioni critiche.

Incidente stradale nella serata di oggi a Cortona, in località Mezzavia, dove intorno alle 22 un’auto è finita contro un muro. L’allarme ha fatto scattare l’intervento del 118, con l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso 2, della Misericordia di Cortona e dell’automedica della Valdichiana. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cortona e i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire la dinamica dell’incidente e a gestire la viabilità nella zona. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 51 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Auto contro un muro a Mezzavia: 51enne in codice rosso al San Donato

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