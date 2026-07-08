Un operaio è stato colpito da una trave mentre lavorava in un cantiere di ricostruzione post terremoto. L’incidente si è verificato questa mattina ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La zona è stata messa sotto controllo per le indagini.

Ascoli, 8 luglio 2026 – Sono gravi le condizioni di salute di un operaio rimasto vittima questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo stava operando In un cantiere privato della ricostruzione post terremoto 2016 nella frazione di Trisungo quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito alla testa da una trave. Immediatamente soccorso dagli operai che erano con lui, è giunta sul posto un'ambulanza del 118 i cui sanitari, valutate le condizioni e la dinamica dell'incidente, hanno ritenuto opportuno far arrivare l'eliambulanza che ha quindi trasferito il paziente all' ospedale regionale di Torrette ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro, operaio colpito da una trave in un cantiere per la ricostruzione post terremoto

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