Incidente nel cantiere di Mind colpito al collo da un flessibile | grave operaio 50enne

Un grave incidente si è verificato oggi a Milano in un cantiere, quando un operaio di 50 anni è stato colpito al collo da un flessibile durante le operazioni di lavoro. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno e ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Le condizioni dell’uomo sono risultate serie e si trova attualmente in ospedale. La polizia sta verificando le circostanze dell'accaduto.

Milano, 29 aprile 2026 – Grave incidente sul lavoro oggi a Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 di questa mattina, mercoledì 29 aprile, in via Decumano, cantiere dell’ex area Expo, dove si lavora alla realizzazione di Mind. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un uomo, di circa 50 anni, è rimasto gravemente ferito al collo. In base alle prima informazioni il 50enne sarebbe stato raggiunto da un flessibile, che lo avrebbe colpito mentre era al lavoro. Areu ha inviato sul posto i sanitari con elisoccorso e ambulanza. Il personale medico, inizialmente intervenuto in codice giallo, si è trovato di fronte una situazione più grave di quanto inizialmente ipotizzato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enne Multi SubForced to Marry a “Poor Farmer”… She Hit the Jackpot! Notizie correlate Infortunio nell'ex area Expo, operaio ferito al collo da un flessibile: è graveMomenti di profonda apprensione nella tarda mattinata di oggi nell'area dell'ex Expo. Incidente sul lavoro a Biò di Traves: operaio colpito in testa da una benna in un cantiere edile, è graveUn incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in frazione Biò di Traves. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente nel cantiere sul ponte dell’Adda, i sindacati: Urgente accelerare ogni azione concreta; Sant'Angelo a Fasanella, cade da scala e viene trafitto da paletto in ferro; Incidente sul lavoro a Corvara: operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metri; Incidente sul lavoro in Valmarecchia. Operaio colpito da blocco di cemento. Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enneMilano, 29 aprile 2026 – Grave incidente sul lavoro oggi a Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 di questa mattina, mercoledì 29 aprile, in via Decumano, cantiere dell’ex area Expo, dove si ... ilgiorno.it Operaio 70enne schiacciato da un ramo nel cantiere alle ex cave Saviane: è grave. «Ci siamo avvicinati ed era a terra»CASTELFRANCO - Schiacciato da un grosso ramo nel cantiere alle ex cave Saviane. L'incidente si è verificato ieri mattina nell'area recintata accanto via Stradazza e a finire ... ilgazzettino.it TARANTO - Investita in via Pola: grave una donna di 83 anni Grave incidente nella serata di ieri in via Pola, dove una donna di 83 anni è stata travolta da un’auto subito dopo essere scesa dalla vettura guidata dal figlio. L’impatto è stato violento e l’anziana è - facebook.com facebook Le immagini riprese da uno dei passeggeri dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Giacarta, capitale dell'Indonesia, in cui sono morte 14 persone. L'incidente è avvenuto ieri quando il treno a lunga percorrenza Argo Bromo Anggrek si è scontrato con l x.com