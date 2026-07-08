Un motociclista ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 114 a Catania. L’incidente si è verificato al chilometro 112,800 e si tratta di un evento autonomo. La strada è stata chiusa temporaneamente nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Nessun altro veicolo è coinvolto. La Polizia stradale sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 114 "Orientale Sicula", nel territorio comunale di Catania. Incidente autonomo sulla Statale 114 A renderlo noto è Anas, spiegando che il sinistro si è verificato al chilometro 112,800 della Statale 114. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo che ha coinvolto una motocicletta. Per il centauro non c'è stato nulla da fare: il motociclista è morto a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Strada chiusa e traffico deviato Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. A seguito del sinistro, la Statale 114 "Orientale Sicula" è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Incidente mortale sulla Statale 114 a Catania: motociclista perde la vita, strada chiusa

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Incidente mortale lungo la strada statale 113 Strada chiusa al transito

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