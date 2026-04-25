Incidente mortale sulla Casilina perde la vita un motociclista della zona

Un incidente mortale si è verificato lungo la via Casilina nel basso Lazio, tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia. Un motociclista ha perso la vita in seguito allo scontro avvenuto in quella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Ancora sangue sulle strade del basso Lazio. Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la via Casilina, nel tratto compreso tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia nel sud della provincia di Frosinone. Per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, un’automobile.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Rimini incidente mortale sulla Marecchiese a Vergiano Notizie correlate Leggi anche: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita un 21enneUn grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Diversi feriti portati in ospedale, uno elitrasportato; Gravissimo incidente sulla Casilina, si teme il peggio; Aquino, Scontro tra due autobus: sette feriti, uno è grave - Foto 1 di 2; Io sono condannata a vita e lui è libero: solo 2 anni a chi ha ucciso Antonio: l'odissea di Silvia Civile (rimasta paralizzata... Scontro tra un'auto e uno scooter, perde la vita Rolando Tortolani: aveva 52 anniUn grave incidente sulla Casilina Nord, tra Cassino e Villa Santa Lucia, ha causato la morte di Rolando Tortolani, 52 anni, molto conosciuto nella zona. Per cause ancora in fase di ... leggo.it Scontro auto-moto: muore l'uomo alla guida del mezzo a due ruoteUno schianto violentissimo poco fa sulla Casilina tra un'auto e una moto. Poi la corsa disperata per cercare di soccorrere i feriti: una donna al volante della vettura e un cinquantenne della città ma ... ciociariaoggi.it Incidente mortale a Fiumicino: pedone investito e ucciso nella notte su viale Coccia di Morto. Feriti anche gli occupanti dell’auto, indagini in corso - facebook.com facebook Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale ift.tt/cP50Qpt x.com