Un’auto si è ribaltata nel Parmense, sulla A1 all’altezza del km 106, poco dopo le 14. A bordo c’erano un bambino di otto anni e i genitori. La bambina è deceduta sul posto, mentre i genitori sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato sulla corsia sud vicino a Roncopascolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati resi noti altri dettagli.

Parma, 8 luglio 2026 – Tragedia nel Parmense: auto si ribalta, muore una bambina di otto anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo. A bordo della vettura c’erano anche i genitori della piccola che sono rimasti feriti: hanno riportato lesioni di media gravità. La famiglia, di origine filippina e residente nel Parmense, era bordo di un'auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, al momento non risultano altri veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A1, auto si ribalta: muore bambina di 8 anni, feriti i genitori

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PAUROSO INCENDIO AL CASELLO SULL'A14: AUTOCISTERNA SI RIBALTA, COINVOLTE ALTRE AUTO. CI SONO FERITI

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