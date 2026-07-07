Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Bari Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl. La Guardia di Finanza sta eseguendo le operazioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Bari. L’indagine riguarda un possibile bilancio del club di calcio di proprietà della famiglia De Laurentiis. Le operazioni sono state avviate questa mattina e si concentrano su documenti finanziari e contabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Bari Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della società sportiva barese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Perquisizioni alle sedi di Napoli e Filmauro: indagine sui De Laurentiis per il bilancio del Bari

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De Laurentiis indagati, perquisizioni in corso nelle sedi di Napoli, Bari Calcio e Filmauro

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