Inchiesta sugli arbitri per Rocchi una nuova accusa di frode sportiva | Si accordò con l’Inter per avere Mariani in campo nel match col Torino
Nuove intercettazioni rivelano che l'ex designatore arbitrale è accusato di aver concordato con un club per far giocare un arbitro specifico in una partita contro un'altra squadra. L'inchiesta, condotta dalla procura di Milano, riguarda presunte interferenze di un club nel sistema arbitrale e coinvolge anche altri indagati. La vicenda si inserisce in un'indagine più ampia sul sistema arbitrale e le sue possibili manipolazioni.
Milano, 8 luglio 2026 – Ci sono nuove intercettazioni nell'inchiesta della Procura di Milano sulle presunte interferenze dell'Inter su Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri tra gli indagati nell'inchiesta sul sistema arbitrale del pm Maurizio Ascione, affiancato da qualche settimana anche dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Alle tre partite già nel mirino - Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Inter-Milan di Coppa Italia il 23 aprile 2025 - se ne aggiunge ora una quarta del campionato in corso. epa08080302 Italian referee Gianluca Rocchi gestures during the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs Juventus FC at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 18 December 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi: l'accusa è frode sportiva
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