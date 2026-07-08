Inchiesta sugli arbitri per Rocchi una nuova accusa di frode sportiva | Si accordò con l’Inter per avere Mariani in campo nel match col Torino

Notizia in breve

Nuove intercettazioni rivelano che l'ex designatore arbitrale è accusato di aver concordato con un club per far giocare un arbitro specifico in una partita contro un'altra squadra. L'inchiesta, condotta dalla procura di Milano, riguarda presunte interferenze di un club nel sistema arbitrale e coinvolge anche altri indagati. La vicenda si inserisce in un'indagine più ampia sul sistema arbitrale e le sue possibili manipolazioni.