Terremoto nel calcio il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode sportiva L' accusa | Scelto arbitro gradito all' Inter

La Procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri nel calcio. L’accusa principale riguarda presunte irregolarità nelle nomine degli arbitri e un episodio legato all’utilizzo del VAR. Nell’avviso di garanzia, che l’AGI ha potuto visionare, sono stati segnalati tre capi d’imputazione per frode sportiva. Le indagini si concentrano sulle scelte arbitrali considerate favorevoli a determinate squadre.

La Procura di Milano indaga su Gianluca Rocchi per frode sportiva. Sono tre i capi d’imputazione contenuti nell’avviso di garanzia visionato dall’AGI, che riguardano presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e un episodio legato all’utilizzo del Var. Le contestazioni sulle designazioni arbitrali Nel primo capo d’accusa si contesta che Rocchi, «quale designatore arbitrale dell’AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro», durante una gara di Coppa Italia avrebbe «combinato la designazione» dell’arbitro per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, individuando Andrea Colombo perché ritenuto «gradito» alla squadra ospite, impegnata nella corsa scudetto nelle fasi finali della stagione.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto nel calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode sportiva. L'accusa: “Scelto arbitro gradito all'Inter” Notizie correlate Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per frode sportivaAGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Calcio, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaMilano, 25 aprile 2026 – Terremoto nel mondo dell’arbitraggio di calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Terremoto raccontato dai 1896 Members; Terremoto nel calcio: ufficializzate le dimissioni Gravina FIGC, lascia anche Gianluigi Buffon; Terremoto al Catania, clamoroso: oltre a Viali salta pure Pastore; Dopo la salvezza della prima squadra, il terremoto nelle giovanili: Pergolettese, rivoluzione totale. Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Gianluca RocchiL'accusa è 'concorso in frode sportiva'. L'inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero ... huffingtonpost.it Terremoto in Serie A, indagato il designatore RocchiIl capo degli arbitri avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. Sospetti di interferenze nelle decisioni del Var. Nel mirino Udinese-Parma di quest'anno e Inter-Verona 23/ ... rainews.it Tgr Rai Lombardia. . Terremoto nel mondo del calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato a Milano. L’ipotesi è di concorso in frode sportiva. Servizio di Maxia Zandonai https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/04/terre - facebook.com facebook Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi x.com