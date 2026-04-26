Lunedì scorso, è stato notificato un avviso di garanzia a un noto ex arbitro e designatore degli arbitri di serie A e B, con l'accusa di frode sportiva. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nella scelta degli arbitri, sospettate di favorire determinate squadre. Giovedì prossimo, alle 10, l'ex arbitro dovrà comparire davanti al pubblico ministero per fornire chiarimenti su quanto emerso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio italiano.

Un avviso di garanzia con invito a comparire. Giovedì prossimo, alle dieci di mattina, il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, si presenterà davanti al pm della Procura di Milano, Maurizio Ascione. L’accusa: frode sportiva. Tre gli episodi che gli vengono contestati nell’ambito dell’inchiesta che riguarda il campionato 2024-2025, l’ipotesi degli inquirenti è che abbia condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sulla sala Var «in concorso». Due partite nel mirino riguardano l’Inter, un’altra è Udinese-Parma. «Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Mi autosospendo. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente e ho piena fiducia nella magistratura.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: «Sceglieva arbitri graditi all?Inter». L'inchiesta fa tremare il calcio italiano

ROCCHI SCEGLIEVA ARBITRI GRADITI ALL' INTER! | LA GRAVISSIMA ACCUSA del PM di MILANO!

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