Nuove intercettazioni riguardanti l’arbitraggio italiano sono emerse nelle ultime ore, concentrandosi sulla figura di un ufficiale di gara identificato come “Giorgio”. Le conversazioni rivelano collegamenti tra i vertici della commissione arbitrale, dirigenti della federazione e rappresentanti delle squadre di Serie A. L’inchiesta, che si sta espandendo, approfondisce i rapporti tra queste figure e le attività legate alla gestione degli incontri ufficiali.

L’inchiesta sul sistema arbitrale italiano continua ad allargarsi e nelle ultime ore emergono nuovi dettagli sulle relazioni tra vertici arbitrali, dirigenti federali e rappresentanti dei club di Serie A. Al centro dell’indagine coordinata dalla Procura di Milano ci sarebbero alcune intercettazioni risalenti a poco più di un anno fa che coinvolgerebbero Gianluca Rocchi, designatore arbitrale attualmente autosospeso e indagato. Le intercettazioni. Secondo quanto trapela dagli atti, gli investigatori starebbero analizzando conversazioni tra Rocchi e Riccardo Pinzani, ex referente della FIGC per i rapporti tra AIA e le società calcistiche. Sotto la lente anche alcuni contatti tra Rocchi e Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A, che al momento non risulta indagato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Inchiesta sugli arbitri: nuove intercettazioni su Rocchi. Il nome “Giorgio” è una costante…

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