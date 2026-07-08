Sandro Sabatini ha commentato su YouTube l’articolo pubblicato dal Corriere della Sera sull’inchiesta che coinvolge gli arbitri. Ha sottolineato che per la giustizia sportiva si apre un nuovo capitolo e ha invitato a non prendere ferie ad agosto, suggerendo che ci saranno sviluppi importanti nelle indagini.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato quanto pubblicato oggi sul Corriere della Sera riguardo l’inchiesta arbitri. ULTIMISSIME LE PAROLE – « Dal punto di vista della giustizia ordinaria non c’è niente e si va verso l’archiviazione, perché il risultato non viene alterato, perché non c’è condotta fraudolenta, perché non c’è niente che riguardi la giustizia ordinaria. Soprattutto non c’è il risultato alterato. Dal punto di vista della giustizia sportiva invece si apre un mondo, perché proprio sulle designazioni e sui sorteggi pilotati e su quello che accadeva tanti tanti anni fa, c’è stato uno scandalo che naturalmente non è paragonabile a quello che potrebbe verificarsi adesso, anzi questo è sicuramente minuscolo, però le componenti ci sono. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta Rocchi, Sabatini: «Per la giustizia sportiva si apre un mondo, non si prendano ferie ad agosto»

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