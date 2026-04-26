Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è autosospeso dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per un procedimento che riguarda un’accusa di frode sportiva. L’indagine coinvolge anche il supervisore del sistema Var, Gervasoni. La decisione di Rocchi arriva in un momento in cui si stanno svolgendo accertamenti investigativi su alcuni episodi legati all’ambiente sportivo. Le autorità continuano a svolgere le verifiche del caso.

Nuova bufera nel mondo del calcio, questa volta per una indagine per frode sportiva nei confronti del designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Non solo, anche il supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in concorso dalla Procura di Milano. Entrambi hanno deciso di autosospendersi dall’incarico in seguito all’avviso di garanzia ricevuto. Secondo l’accusa, Rocchi avrebbe interferito nelle scelte di alcuni suoi colleghi impiegati al Var e avrebbe scelto arbitri “graditi” all’Inter. Rocchi indagato per frode sportiva si autosospende Indagato anche il supervisore Var Andrea Gervasoni Le accuse a Rocchi e Gervasoni Gli episodi sospetti Rocchi indagato per frode sportiva si autosospende II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rocchi indagato per concorso in frode sportiva si autosospende, inchiesta anche sul supervisore Var Gervasoni

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