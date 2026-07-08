La Procura della FIGC ha aperto un fascicolo e ha richiesto ufficialmente gli atti alla magistratura di Bari in seguito a un blitz della Guardia di Finanza. La richiesta riguarda possibili illeciti sportivi e arriva dopo un'operazione giudiziaria che ha coinvolto i vertici di due società di calcio. La giustizia sportiva si è attivata rapidamente in risposta agli sviluppi giudiziari.

De Laurentiis: la Procura della FIGC richiede ufficialmente gli atti ai magistrati di Bari per valutare illeciti sportivi dopo il blitz della Finanza. La giustizia sportiva si muove con prontezza all’indomani del terremoto giudiziario che ha colpito i vertici societari di Napoli e Bari. Il capo della Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Chinè, ha formalmente inoltrato un’istanza ai magistrati inquirenti pugliesi per ottenere la documentazione cartacea e informatica relativa all’indagine penale avviata nei confronti di Aurelio De Laurentiis e di suo figlio Luigi. L’iniziativa punta a verificare eventuali violazioni del codice sportivo commesse dai due massimi dirigenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - De Laurentiis: la Procura FIGC apre un fascicolo e richiede gli atti dell’inchiesta alla magistratura di Bari

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