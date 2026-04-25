La procura federale chiede gli atti ai magistrati di Milano

La procura federale ha richiesto sabato mattina alla procura di Milano di ottenere gli atti dell'inchiesta relativa al designatore arbitrale Gianluca Rocchi. La richiesta riguarda i documenti e le informazioni raccolte nel corso delle indagini condotte dai magistrati milanesi. La procedura si inserisce nel quadro delle verifiche in corso sulla gestione degli arbitri nel calcio nazionale. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota al momento.

AGI - La procura federale già sabato mattina ha chiesto alla procura della Repubblica di Milano gli atti dell'inchiesta che riguardano il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Secondo quanto si apprende da ambienti federali, una richiesta già avanzata dal procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, prima ancora che il capo della Procura generale dello Sport, Ugo Taucer, si informasse con lo stesso Chinè sull'eventuale ed effettivamente già avvenuta richiesta degli atti al tribunale. In particolare si chiedono le carte sui nuovi sviluppi sui quali sta indagando Milano, dal momento che la procura federale, con la condivisione della procura generale dello sport presso il Coni, si era già espressa sull' esposto relativo ad Udinese-Parma, archiviando l' inchiesta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La procura federale chiede gli atti ai magistrati di Milano Notizie correlate La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l’indagine sportivaLa FIGC valuta la riapertura dell’inchiesta su Gianluca Rocchi dopo nuovi sviluppi giudiziari e la richiesta degli atti alla Procura di Milano. La Procura di Milano chiede il processo per Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex Sophie CodegoniLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie... Aggiornamenti e contenuti dedicati La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l’indagine sportivaLa FIGC valuta la riapertura dell’inchiesta su Gianluca Rocchi dopo nuovi sviluppi giudiziari e la richiesta degli atti alla Procura di Milano ... fanpage.it Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede conto alla Figc: perché la denuncia di Rocca fu archiviata?Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede relazione immediata a Chiné sulla denuncia archiviata. L'avvocato Lubrano: rischio penalizzazioni per i club ... ilnapolista.it