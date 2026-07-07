Il Napoli e il Bari rischiano sanzioni sportive e legali a seguito dell’indagine sulla famiglia De Laurentiis. La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati il presidente e il figlio, con accuse di bancarotta fraudolenta patrimoniale e fallimentare. La Figc sta conducendo un’inchiesta parallela per verificare eventuali violazioni delle norme sportive. Le autorità giudiziarie e sportive stanno valutando le implicazioni di queste accuse per le società coinvolte.

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati dalla Procura di Bari per bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell’ambito di una inchiesta sulla gestione della Società Sportiva Calcio Bari, società di proprietà della Filmauro – guidata dalla famiglia De Laurentiis – e di cui Luigi De Laurentiis è il presidente. Perquisite dalla Guardia di Finanza la sede della società biancorossa a Bari, la sede legale della Filmauro a Roma, e la sede legale della Società Sportiva Calcio Napoli. Ma cosa rischiano le due squadre di proprietà del produttore cinematografico romano dal punto di vista della giustizia sportiva? Chiesto il fallimento per il Bari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Cosa rischiano il Napoli e il Bari per l’indagine a carico della famiglia De Laurentiis: gli scenari possibili e l’inchiesta della Figc

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Aurelio De Laurentiis indagato: cosa rischia il Napoli

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