La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano | come Chiné aveva archiviato l'indagine sportiva

La Procura FIGC ha avanzato richiesta di accesso agli atti riguardanti Gianluca Rocchi presso la procura di Milano. La richiesta nasce dall’interesse a verificare eventuali sviluppi giudiziari recenti e a confrontarsi con le informazioni archiviate in precedenza. La FIGC sta valutando la possibilità di riaprire un’indagine sportiva, dopo che un procedimento giudiziario ha portato alla richiesta di atti ufficiali da parte degli organi competenti.