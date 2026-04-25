La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano | come Chiné aveva archiviato l'indagine sportiva
La Procura FIGC ha avanzato richiesta di accesso agli atti riguardanti Gianluca Rocchi presso la procura di Milano. La richiesta nasce dall’interesse a verificare eventuali sviluppi giudiziari recenti e a confrontarsi con le informazioni archiviate in precedenza. La FIGC sta valutando la possibilità di riaprire un’indagine sportiva, dopo che un procedimento giudiziario ha portato alla richiesta di atti ufficiali da parte degli organi competenti.
La FIGC valuta la riapertura dell’inchiesta su Gianluca Rocchi dopo nuovi sviluppi giudiziari e la richiesta degli atti alla Procura di Milano. La Procura generale dello Sport chiede chiarimenti immediati sulla gestione del caso, riaccendendo lo scontro istituzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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