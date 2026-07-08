L’ex capo della Curva nord interista Marco Ferdico pentito. La notizia non ha lasciato impassibile il mondo ultras milanese. E così se già venerdì scorso, a verbali appena depositati, in serata su muro in zona Lampugnano, a due passi dallo stadio Meazza, ambienti interni alla Curva Sud hanno lasciato un messaggio, oggi in un post su Instagram si è fatta sentire la Curva Nord, ovviamente non in via ufficiale. Cominciamo allora dai milanisti. Dicevano venerdì sera, quando ancora i familiari di Ferdico non erano sotto protezione, la notizia era già arrivata in ambienti ultras. Tanto che il giorno dopo su un muro vicino allo stadio si leggeva questa frase scritta in caratteri rossi e neri: “Hai perso il nome, la faccia e l’identità, ma continui a parlare, sei proprio senza dignità ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Curva Nord, post e scritte contro Ferdico: “Finirai la tua sporca e inutile vita nell’unico modo che meriti, nascosto come un topo”

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Inchiesta ultras, Ferdico: Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite

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