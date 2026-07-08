Durante un interrogatorio, Marco Ferdico ha dichiarato che in passato si era pianificato di uccidere in strada un altro tifoso, Boiocchi, e che le azioni contro Andrea Beretta avrebbero dovuto essere sanguinose. Ferdico, collaboratore di giustizia, ha spiegato di aver diretto la Curva Nord interista per circa due anni insieme ad altri soggetti coinvolti, tra cui un referente della ‘ndrangheta.

La faida sanguinaria per la gestione della Curva Nord interista viene fotografata in aula oggi durante l’interrogatorio del neo collaboratore di giustizia Marco Ferdico, che quella curva l’ha diretta per circa due anni assieme all’ex amico Andrea Beretta e al referente della ‘ndrangheta di Rosarno Antonio Bellocco. Un omicidio consumato e altri due non andati in porto. Perché “Milano è una città criminale, la curva è un ambiente criminale ”. Parole inedite, quelle di Ferdico, non emerse nei suoi primi tre verbali. Ad esempio che a partire dal 31 agosto 2024 il piano per uccidere Andrea Beretta era diventato operativo: il Berro doveva essere giustiziato per strada a Milano all’uscita da un ristorante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Curva Nord, parla Ferdico: “A Boiocchi dovevamo sparargli in faccia. Quello che faceva Beretta andava lavato col sangue, era pianificato di ammazzarlo in strada”

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2026-5-27 Sky TG24 – Omicidio Boiocchi, ex capo ultras inter Beretta aveva torto

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