Inchiesta arbitri spuntano due nuove partite dell’Inter e viene citato anche l’ex presidente Gravina
Due nuove partite dell’Inter con arbitri favorevoli alla società sono emerse nell’inchiesta sugli arbitri. Contestualmente, una delle pratiche è stata archiviata, mentre un’altra è stata trasferita per competenza territoriale. Tra le notizie, compare anche il nome di un ex presidente della federazione calcistica. Le indagini continuano a seguire diversi filoni legati alle partite e alle decisioni arbitrali coinvolte.
Da una parte si archivia, dall’altra si trasferisce per competenza territoriale e dall’altra ancora spuntano nuove partite dell’Inter con arbitri graditi alla società nerazzurra. L’inchiesta sui fischietti e le presunte pressioni può essere spezzettata. E riservare ancora sorprese. Anche se non mancano di certo le contraddizioni. Mentre spunta il nome dell’ex numero del calcio italiano, Gabriele Gravina. Il trasferimento a Monza. La parte dell’indagine sugli arbitri che ipotizza le ‘bussate’ alla porta della Sala Var di Lissone, che vede indagato anche Gianluca Rocchi, sarà probabilmente mandata per competenza territoriale alla Procura di Monza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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INCHIESTA ARBITRI, COLPO DI SCENA: NESSUN NUOVO INDAGATO DOPO GLI INTERROGATORI!
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Dario Milano. . CLAMOROSO SCOSSONE INCHIESTA ARBITRI #calcio #juventus #calciomercato #sport #notizie facebook