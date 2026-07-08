Inchiesta arbitri spuntano due nuove partite dell’Inter e viene citato anche l’ex presidente Gravina

Notizia in breve

Due nuove partite dell’Inter con arbitri favorevoli alla società sono emerse nell’inchiesta sugli arbitri. Contestualmente, una delle pratiche è stata archiviata, mentre un’altra è stata trasferita per competenza territoriale. Tra le notizie, compare anche il nome di un ex presidente della federazione calcistica. Le indagini continuano a seguire diversi filoni legati alle partite e alle decisioni arbitrali coinvolte.