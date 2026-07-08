Inchiesta arbitri-Inter arbitri concordati con esponenti dell’Inter in rapporti preferenziali con Gravina

Notizia in breve

La procura di Milano ha riaperto l’indagine sugli arbitri coinvolti nelle designazioni delle partite dell’Inter. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati rapporti preferenziali tra alcuni arbitri e esponenti del club, oltre a contatti con persone in relazione con la FIGC. L’indagine si concentra su possibili accordi tra arbitri e rappresentanti dell’Inter riguardo alle decisioni prese durante le partite. Sono stati ascoltati testimoni e sono in corso verifiche sui rapporti tra soggetti coinvolti.