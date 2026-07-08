Inchiesta arbitri-Inter arbitri concordati con esponenti dell’Inter in rapporti preferenziali con Gravina
La procura di Milano ha riaperto l’indagine sugli arbitri coinvolti nelle designazioni delle partite dell’Inter. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati rapporti preferenziali tra alcuni arbitri e esponenti del club, oltre a contatti con persone in relazione con la FIGC. L’indagine si concentra su possibili accordi tra arbitri e rappresentanti dell’Inter riguardo alle decisioni prese durante le partite. Sono stati ascoltati testimoni e sono in corso verifiche sui rapporti tra soggetti coinvolti.
Torna l’inchiesta della Procura di Milano su arbitri e Inter, sulle designazioni arbitrali compiacenti per le partite dei nerazzurri. Con un bel po’ di novità. C’è un’altra partita, oltre a quelle note, ed è Torino-Inter dello scorso 26 aprile. Ne dà notizia il Corriere della Sera che svela un’altra notizia: non era vero che le intercettazioni non fossero stato autorizzate. Compare anche Gravina perché gli esponenti dell’Inter che davano le loro preferenze sugli arbitri, agivano per effetto del rapporto con Gravina. Intanto l’ex designatore Rocchi si è fatto interrogare in segreto dai magistrati. Mariani designato solo dopo l’ok dell’Inter.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Traffico di arbitri con dirigenti dell'Inter | Cosi Paolo Condò sul caso Rocchi
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