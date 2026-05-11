L'inchiesta sugli arbitri si sposta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con l'audizione dell'avvocato Giancarlo Viglione, responsabile legislativo della federazione. Viglione, conosciuto come uno dei collaboratori più stretti dell'ex presidente della Figc, è stato ascoltato nel corso delle indagini. La sua testimonianza si inserisce in un contesto più ampio di verifiche sulla gestione e le decisioni interne dell'organismo calcistico.

Milano – L'inchiesta sul calcio fa un 'salto' e arriva alla Figc con l'ascolto del responsabile legislativo della Federazione, l'avvocato Giancarlo Viglione, già 'braccio destro' dell'ex presidente Gabriele Gravina. Nel corso della testimonianza durata due ore e mezza, Viglione, rispondendo alle domande del pm Maurizio Ascione, ha spiegato anche come e perché maturò la decisione di inviare gli ispettori della Figc a Lissone dopo la denuncia, firmata da Domenico Rocca e poi archiviata, sulle presunte 'bussate' di Gianluca Rocch i. Da quel momento, nessun 'organo tecnico', compreso il designatore autosospeso, si recò più nel centro dove si dirimono i casi dubbi di gioco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’inchiesta arbitri approda alla Figc: ascoltato Giancarlo Viglione, fedelissimo dell'ex presidente Gravina

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