Inchiesta arbitri Rocchi verso l’archiviazione

L’indagine che coinvolgeva l’ex designatore degli arbitri, sospettato di aver partecipato a frodi sportive, si sta avviando verso l’archiviazione. Dopo l’interrogatorio svolto una settimana fa presso la Procura di Milano, la posizione di Rocchi sta per essere chiusa senza ulteriori provvedimenti.

L’inchiesta che aveva scosso il mondo del calcio si sta sgonfiando. L’ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, sta infatti per vedere archiviata la sua posizione dopo l’interrogatorio reso una settimana fa negli uffici della Procura di Milano. La decisione dovrebbe arrivare entro fine mese. Sparite dal capo d’imputazione le “bussate” in sala Var. Convocato il 30 aprile dal pm Maurizio Ascione, Rocchi aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. A seguito di un nuovo invito a comparire, l’ex fischietto si è invece presentato, rispondendo alle domande dell’accusa. Stando a quanto emerso, dal capo d’imputazione sono sparite le “bussate” in sala Var a Lissone per suggerire le decisioni agli arbitri davanti ai monitor. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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ROCCHI: INCHIESTA ARBITRI...E TUTTA UNA MYNCHY@T@SI VA VERSO L'ARCHIVIAZIONE

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Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Rocchi si difende e respinge tutte le accuse del pm Ascione; Gianluca Rocchi ascoltato in Procura, inchiesta arbitri alle battute finali; Inchiesta arbitri, Rocchi si presenta in tribunale e si difende dalle accuse; Inchiesta arbitri, Rocchi risponde alle domande dei pm in Procura a Milano.

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