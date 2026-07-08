La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Gianluca Rocchi, coinvolgendolo anche nelle intercettazioni relative alla partita Torino-Inter. Rocchi è stato ascoltato su presunte conversazioni con esponenti legati all’Inter, che avrebbero rapporti con il presidente della FIGC. L’inchiesta riguarda possibili interferenze nelle designazioni arbitrali, con l’obiettivo di favorire arbitri vicini alla squadra nerazzurra. La procura sta analizzando le conversazioni e i contatti intercettati.

Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi e sulle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali per favorire la scelta di direttori di gara graditi all’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 23 aprile 2025, i magistrati contestano ora all’ ex designatore una quarta partita: Torino-Inter del 26 aprile 2026. La nuova contestazione su Torino-Inter. Secondo l’accusa, Rocchi avrebbe designato Maurizio Mariani come arbitro della sfida tra Torino e Inter “ soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra “, poiché il direttore di gara sarebbe stato considerato non gradito dal club. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato anche su Torino-Inter: “Era d’accordo con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina”

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Inchiesta arbitri, #Rocchi intercettato su Torino-Inter del 26 aprile: la Procura ritiene che designava come direttore di gara #Mariani soltanto dopo il previo consenso Inter siccome arbitro non gradito. I dirigenti dell'Inter non indagati Corriere della Sera x.com

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