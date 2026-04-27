Nella sala Var di Lissone, istituita quattro anni fa nella provincia di Monza, gli arbitri utilizzano segnali specifici come bussate, mani alzate o pugni chiusi per comunicare tra loro. In passato, le comunicazioni avvenivano tramite furgoncini posizionati fuori dagli stadi. La nuova sala è diventata il centro di coordinamento per le decisioni arbitrali durante le partite.

Prima erano furgoncini piazzati fuori dagli stadi, poi quattro anni fa è nata la sala Var di Lissone, Comune in provincia di Monza. Una struttura fortemente voluta da Figc e Lega di Serie A, che ha permesso di riunire tutti gli arbitri in un unico luogo collegato con i 17 stadi della massima Serie. Una scelta che garantirebbe massima trasparenza, così allora venne spiegata l’evoluzione. I segnali Ma i video e gli audio acquisiti negli ultimi due anni dalla Procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta per concorso in frode sportiva, rivelerebbero opacità su ciò che avveniva nella control room. Che non sarebbe un segreto tra gli addetti ai...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rocchi e il "Gioca Jouer" della sala Var. Bussate, mano alzata o pugno chiuso: ecco il codice segreto tra arbitri

Gioca-Jouer / Claudio Cecchetto

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