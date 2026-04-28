Un’indagine riguarda l’operato degli arbitri in diverse partite di calcio, tra cui Inter-Roma. Durante la partita, il Var ha comunicato di non intervenire sul fallo di Ndicka su Bisseck in area avversaria, con un messaggio che recitava: «Fatti i fatti tuoi». Questa decisione ha sollevato discussioni e fa parte di un’indagine più ampia sulle chiamate arbitrali nelle recenti gare di campionato.

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© Calcionews24.com - Indagine arbitri, anche Inter-Roma nel mirino! La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi»

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