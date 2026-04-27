Inchiesta arbitri tre nuovi indagati | nel mirino anche il caso Inter-Verona

Da forzazzurri.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta sugli arbitri si amplia con l’iscrizione di tre nuovi indagati, tra cui figure coinvolte nel caso Inter-Verona. Le indagini riguardano presunte irregolarità nelle decisioni arbitrali e sono in corso da diverso tempo. Gli investigatori stanno esaminando elementi che potrebbero coinvolgere alcuni ufficiali di gara in vicende legate a comportamenti sospetti. La situazione sta attirando l’attenzione di diverse autorità sportive e giudiziarie.

L’inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale si arricchisce di nuovi nomi eccellenti. Secondo quanto riportato da Repubblica, oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati anche Daniele Paterna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. L’ipotesi di reato contestata è quella di falsa testimonianza. Al centro del polverone mediatico e giudiziario resta la discussa sfida tra Inter e Verona del gennaio scorso. Sotto i riflettori, in particolare, la gomitata di Bastoni non sanzionata: un episodio chiave che, dopo l’esposto presentato dall’avvocato Michele Croce (tifoso scaligero), ha dato il via a una serie di accertamenti su presunte anomalie nella gestione arbitrale e del VAR.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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