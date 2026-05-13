Inchiesta arbitri stop sul filone della frode sportiva | tutto verte sulla faida interna al mondo arbitrale!

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta frode sportiva legata al mondo arbitrale si è interrotta. Le indagini, che coinvolgevano diversi membri dell'ambiente arbitrale, si concentravano su possibili irregolarità e traffici illeciti. Tuttavia, il filone principale, quello relativo alle frodi sportive, non ha portato a ulteriori sviluppi. La faida interna tra gli arbitri sembra essere al centro delle dinamiche emerse dalle indagini.

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