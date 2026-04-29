Inchiesta arbitri curiosità investigativa anche su Inter-Roma La procura vuole acquisire i file audio della sala Var

La procura sta analizzando cinque partite considerate sospette, tra cui l'incontro tra Inter e Roma dello scorso anno. Per approfondire le verifiche, si sta cercando di acquisire i file audio della sala Var relativi a queste gare. In particolare, si sta valutando anche il rigore non concesso all'Inter in una delle partite oggetto di indagine.

Allo stato i match sospetti sono cinque, ma c’è curiosità investigativa anche su Inter-Roma dello scorso anno e sul rigore non assegnato all’Inter. Come scritto sul Fatto Quotidiano oggi in edicola, l’indagine della Procura di Milano sul mondo degli arbitri sta mettendo nel mirino anche uno dei match più discussi della passata stagione, decisivo nella lotta scudetto tra Napoli e Inter. Alcuni testimoni, nella trentina di arbitri già ascoltati a Palazzo di Giustizia, hanno riferito di una presunta ingerenza del supervisore Andrea Gervasoni, tra i 5 indagati per frode sportiva, in occasione del rigore non fischiato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. “La procura vuole acquisire i file audio della sala Var” Notizie correlate Caso Arbitri, la Procura indaga anche su Inter Roma: chiesti i file audio originali della sala VARdi Redazione Inter News 24Caso Arbitri, la Procura di Milano punta ad accertare un episodio legato alla sfida, della scorsa stagione, tra Inter e... Inter-Roma, la Procura si riserva di acquisire i file audio e videoInter-Roma è un’altra partita che può finire al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Con chi parlava Rocchi (arbitri)? Il momento delle intercettazioni; Caso arbitri, scandalo VAR episodio Bisseck-Ndicka: Fatti i fatti tuoi. LIVE Arbitri: domani l'interrogatorio di Gervasoni dal pm. Mou: Non c'è fumo senza il fuoco...Tutti gli aggiornamenti e le ultime novità sull'inchiesta arbitri che vede indagati il designatore Gianluca Rocchi, il supervisore Gervasoni e altri varisti ... gazzetta.it Inchiesta arbitri, il caso Inter-Roma accende nuovi dubbi: la frase choc dalla sala VARPer ora resta una versione, forte ma ancora da verificare. E un’audio che manca, ma che potrebbe fare la differenza. gonfialarete.com Secondo un testimone l’assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: “Fatti i fatti tuoi” nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N’Dicka. - facebook.com facebook Mistero VAR su Inter-Roma: la Procura di Milano chiede audio e video originali x.com