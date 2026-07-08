Inchiesta arbitri-Inter contro il Verona Manganiello e non Sozza poco gradito ai nerazzurri
La Procura di Milano ha continuato l'inchiesta sugli arbitri coinvolti nelle partite di calcio, inviando un nuovo invito a comparire a un designatore. La questione riguarda le decisioni arbitrali nelle gare tra Inter e Verona, con alcune scelte che hanno suscitato critiche da parte dei nerazzurri. In particolare, l’arbitro Manganiello è stato coinvolto nelle indagini, mentre l’arbitro Sozza ha ricevuto meno attenzione. La procedura è ancora in corso e non sono state emesse accuse ufficiali.
L’inchiesta arbitri che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi continua da parte della Procura di Milano che ha notificato un nuovo invito a comparire per l’interrogatorio della settimana scorsa in cui è contestata l’ipotesi di concorso in frode sportiva con due nuove gare finite sotto la lente di ingrandimento, Inter-Verona della stagione 20242025 e Torino-Inter del 26 aprile 2026. E proprio riguardo Inter-Verona del 3 maggio del 2025, ecco quanto si legge su Sportmediaset. “ Nella partita Inter-Verona del 3 maggio 2025, secondo l’accusa nelle nuove imputazioni contestate all’ex designatore Gianluca Rocchi nell’inchiesta milanese sul sistema arbitrale, quest’ultimo avrebbe scelto come fischietto un arbitro, Gianluca Manganiello, per evitare che in campo ce ne fosse un altro, ossia Simone Sozza, poco gradito ai nerazzurri “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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