inchiesta arbitri inter contro il verona manganiello e non sozza poco gradito ai nerazzurri

Notizia in breve

La Procura di Milano ha continuato l'inchiesta sugli arbitri coinvolti nelle partite di calcio, inviando un nuovo invito a comparire a un designatore. La questione riguarda le decisioni arbitrali nelle gare tra Inter e Verona, con alcune scelte che hanno suscitato critiche da parte dei nerazzurri. In particolare, l’arbitro Manganiello è stato coinvolto nelle indagini, mentre l’arbitro Sozza ha ricevuto meno attenzione. La procedura è ancora in corso e non sono state emesse accuse ufficiali.