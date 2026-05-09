Le indagini sulla gestione arbitrale nel calcio si sono concentrate sui vertici dopo le dichiarazioni di due assistenti al video, interrogati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. I verbali degli investigatori rivelano dettagli che hanno portato a un’ampia inchiesta, con particolare attenzione alla partita Inter-Verona. Le autorità hanno ascoltato le testimonianze e analizzato i documenti raccolti nelle ultime settimane.

Milano, 9 maggio 2026 – I verbali dei "varisti" Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, interrogati dal pm Maurizio Ascione e dalla Gdf tra fine 2024 e inizio 2025, avrebbero dato il via all’inchiesta milanese sul sistema arbitrale. Da quanto si è saputo, infatti, proprio a partire da alcune dichiarazioni in quegli interrogatori gli inquirenti hanno iniziato a indagare sui vertici arbitrali, fino agli inviti a comparire del 25 aprile, dopo una serie di intercettazioni, testimonianze e altre attività, a carico dell'ormai ex designatore Gianluca Rocchi e del supervisore Var, anche lui autosospeso, Andrea Gervasoni. Gianluca Rocchi, ex designatore...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri, le indagini puntano ai vertici dopo le rivelazioni di due ‘varisti’. Nel mirino ancora Inter-Verona

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