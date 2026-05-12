Incendio all' interno di un palazzo in via Nizza | sul posto tre squadre dei vigili del fuoco fiamme domate
Martedì 12 maggio si è sviluppato un incendio in un magazzino situato in via Nizza. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Attualmente, i soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e condurre ispezioni all’interno del locale interessato dall’incendio. L’intervento è ancora in corso per completare le operazioni di sicurezza.
È ancora in corso l'intervento di messa in sicurezza e le ispezioni all'interno di un magazzino dove, nel pomeriggio di martedì 12 maggio, si è sviluppato un incendio. È successo intorno alle 17 nel cortile interno un palazzo di via Nizza 221, nell'area tecnica (all'interno del quale erano.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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