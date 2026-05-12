Incendio all' interno di un palazzo in via Nizza | sul posto tre squadre dei vigili del fuoco fiamme domate

Martedì 12 maggio si è sviluppato un incendio in un magazzino situato in via Nizza. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Attualmente, i soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e condurre ispezioni all’interno del locale interessato dall’incendio. L’intervento è ancora in corso per completare le operazioni di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui