Oggi, 28 aprile 2026, intorno alle 15, è scoppiato un incendio boschivo ai piedi del Monte Faeta nel comune di Capannori. Sul posto sono intervenuti due elicotteri per cercare di circoscrivere le fiamme e contenere i danni. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna informazione è ancora stata resa nota riguardo a eventuali persone coinvolte o cause dell’incendio.

CAPANNORI (LUCCA) – Dalle 15 di oggi, 28 aprile 2026, un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lucca). Data la posizione dell’incendio, in un punto molto impervio e densamente boscato, la Sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri, di squadre di volontariato antincendi boschivi e di un direttore operazioni. È in corso di valutazione il rinforzo del dispositivo di spegnimento. La vegetazione interessata dalle fiamme è composta da pini e macchia mediterranea. L’assenza di viabilità per giungere sul posto con i mezzi antincendio complica le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona, che si annunciano lunghe e complesse perché effettuabili solo con attrezzature manuali.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Capannori: boschi in fiamme sul Monte Faeta. In azione anche 2 elicotteri

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