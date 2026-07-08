Incendio nella boutique paura in ‘salotto’

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato ieri mattina in una boutique nel centro di Riccione. L’allarme è scattato subito, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, e le fiamme sono state domate in breve tempo. L’intervento ha evitato danni più gravi all’edificio e alle attività circostanti. La causa dell’incendio non è ancora nota.

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Tantissima paura – ma per fortuna nessuna grave conseguenza e allarme rientrato nel giro di poco – nella tarda mattinata di ieri nel cuore del ‘salotto’ di Riccione. Un principio d’incendio si è sviluppato all’interno della boutique Cadamuro di viale Ceccarini. In pochi minuti il negozio si è riempito di fumo, richiamando l’attenzione dei passanti e dei commercianti della zona, molti dei quali sono usciti dalle attività vicine per capire cosa stesse accadendo. L’allarme è scattato immediatamente facendo accorrere sul posto i mezzi di soccorso. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 11. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con un’autobotte, insieme ai carabinieri, agli agenti della polizia locale e ai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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