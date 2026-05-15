Paura nella villetta | scoppia un incendio una donna soccorsa

Nella giornata del 15 maggio, ad Assisi, un incendio ha coinvolto una villetta situata in via Ada Negri. Le fiamme sono divampate all’interno dell’abitazione, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Una donna presente all’interno è stata soccorsa dai soccorritori e condotta in ospedale per accertamenti. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Assisi (Perugia), 15 maggio 2026 – Paura ad Assisi. È scoppiato un incendio in una villetta in via Ada Negri, una donna è stata soccorsa. L’allarme al 112 è arrivato intorno alle 14:30 di oggi, venerdì 15 maggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. Le fiamme, probabilmente riconducibili a un corto circuito o a un guasto di natura elettrica, hanno interessato il piano terra dell’abitazione, in particolare un disimpegno posto sul retro della cucina. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area. A seguito delle operazioni, è stata disposta l’inagibilità dell’alloggio situato al piano terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura nella villetta: scoppia un incendio, una donna soccorsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Sullo stesso argomento Leggi anche: Grosseto: incendio nella notte in una casa. Soccorsa una donna. Evacuati i vicini Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distruttoSan Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2026 – Paura nella serata di domenica a San Giovanni Valdarno in una sala da ballo, la Ardenza, dove intorno... PAURA NELLA VILLA COMUNALE: RAGAZZINA CIRCONDATA IN SHOCKA Santa Maria Capua Vetere basta una passeggiata in villa comunale per trasformare la serata in un incubo. Domenica sera, poco prima delle 21, una ... casertakeste.it Bombola del gas in fiamme, paura nella villettaArezzo, 25 gennaio 2026 – Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 25 gennaio, all’interno di un appartamento di una villetta in località Libbia. L’allarme è scattato intorno alle 11:25 ... lanazione.it